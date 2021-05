Dimarco torna all’Inter? Juric: “Mi toglie il sonno lavorare per gli altri. Lui come…”

Le parole del tecnico del Verona su Federico Dimarco: "Non aveva mai giocato, abbiamo lavorato tanto su di lui"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Crotone, Ivan Juric, tecnico del Verona, ha parlato così di Federico Dimarco, che a fine stagione farà ritorno all'Inter: "Mi toglie il sonno lavorare per le altre società. Non aveva mai giocato, abbiamo lavorato tanto su di lui, perderlo per poco o niente com'è successo con Pessina a me dispiacerebbe. Non lo so, anche questi sono argomenti che volevo toccare, farmi delle idee. Queste cose non le so, né su lui, né su Ilic, né su Salcedo. Dimarco come terzo? E' stata un po' una pazzia, ha fatto anche i suoi errori all'inizio.