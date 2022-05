Juric: “Futuro Belotti? Sembrano bambini, è tutto molto più facile”

In conferenza stampa alla vigilia della sfida col Napoli, l'allenatore del Torino Ivan Juric ha parlato anche del futuro di Andrea Belotti

"Io con Gallo parlo di tutto. Per me si devono sedere e deve firmare e basta. A volte sembra un gioco di bambini. Io ho visto che può dare molto di più. Ha fatto anni difficili, anche quest’anno per gli infortuni. Per me è un giocatore che può dare ancora tanto, per me devono sedersi, parlare e mettersi d’accordo. Molto semplice. Se vogliono. Mi sembra che si facciano troppo problemi. O vuoi o non vuoi. Alla fine è più semplice di quello che fanno vedere”.