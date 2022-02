Juric: “Gol annullato a Belotti? Difficile commentare, cose gravissime”

A Sky Sport, l’allenatore del Torino Ivan Juric ha parlato così dopo il ko per 2-1 contro il Venezia di questa sera

A Sky Sport, l’allenatore del Torino Ivan Juric ha parlato così dopo il ko per 2-1 contro il Venezia: “Primi 20 minuti benissimo, poi loro hanno cambiato e in quei momenti devi tenere botta. Noi abbiamo sofferto e poi preso due gol. I ragazzi hanno dato tutto, da rimproverare poco, ci vuole più brillantezza e lucidità in alcune occasioni. Nel secondo tempo il Venezia era molto basso. Il gol annullato a Belotti? Non lo so. A volte è difficile commentare. Contro il Sassuolo la rimessa era 15 metri avanti, se questo è fuorigioco… Non lo sta ostacolando. Non ho visto nessun blocco io, sono cose gravissime queste. Da Brekalo e Pjaca mi aspetto sempre di più, Brekalo a destra perde. Praet l’abbiamo perso per tutta la stagione dopo l’infortunio. Brekalo fa meglio da sinistra. Ultimamente paghiamo care alcune situazioni.