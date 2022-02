Juric: “Gol su rimessa laterale è stata una roba proprio brutta. Belotti…”

Le parole del tecnico in conferenza stampa dopo la sconfitta per 2-1 contro il Cagliari

"Il secondo gol ci ha tagliato le gambe, ora dovremo capire come mai non siamo riusciti a reagire". Il tecnico del Torino, Ivan Juric, parla in conferenza stampa dopo la sconfitta per 2-1 contro il Cagliari. "Per lunghi tratti abbiamo fatto benissimo e abbiamo creato tanto - aggiunge l'allenatore - ma la prima rete subita su rimessa laterale è stata una roba proprio brutta".