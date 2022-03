Juric: “Inter squadra di campioni, cercheremo di vincere. Torino difficile da affrontare”

Il tecnico del Torino, Ivan Juric, avvisa i nerazzurri in vista del posticipo di domenica sera al Grande Torino

(ANSA) - TORINO, 10 MAR - "L'Inter è una squadra di campioni, che può colpire in ogni momento, ma cercheremo di vincere e far bene": il tecnico del Torino, Ivan Juric, avvisa i nerazzurri in vista del posticipo di domenica sera al Grande Torino.

Anche Etrit Berisha, portiere di riserva lanciato dall'infortunio di Milinkovic Savic, la pensa come il suo allenatore: "Dobbiamo continuare sulla nostra strada, tutti sanno che il Toro è difficile da affrontare" le parole del portiere. Samuele Ricci punta sul fattore campo: "In casa abbiamo sempre avuto un grande tifo e sento il loro calore, adesso serve un passo in più per la nostra gente", conclude il centrocampista che ha debuttato da titolare domenica contro il Bologna. (ANSA).