Juric: “Inter? Pensavo fosse più forte. Conte ha creato un gruppo vincente”

Le parole del tecnico granata in conferenza stampa, al termine del match perso 1-0 a San Siro contro l'Inter

"Facciamo fatica a fare gol, ma è un discorso più globale, ci manca un po' di tutto per alzare il livello. Le prestazioni ci sono, contro le grandi facciamo prestazioni ma manchiamo un po' su tutto. Non darei la colpa solo agli attaccanti, manca fluidità di gioco in certe situazioni. C'è da migliorare".

"Ai ragazzi ho detto che li sento sempre più squadra, sempre più uniti, credono nel modo di giocare. Sono cresciuti tantissimo. individualmente e come squadra, nello stare in campo, e li devo ringraziare. C'è da migliorare a livello tecnico, nella costruzione, non è facile trovare gente giusta, cercheremo anche di migliorare i ragazzi che già ci sono. A fine anno daremo un giudizio. Tanti giocano meglio rispetto al passato, speriamo che continuino a crescere".

"L'Inter mi ha impressionato tanto in queste partite, avevo paura. Oggi l'ho vista bene, ma pensavo fosse più forte: do merito ai miei ragazzi, l'Inter non mi sembrava imbattibile come quando la vedevo in televisione. Ci sono anche altre grandi squadre, ma ora sono favoriti, giocano con fiducia, portano a casa il risultato, festeggiano vittorie per 1-0, hanno un gruppo vincente creato da Conte in passato".