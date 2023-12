Le parole del tecnico granata: "L’ultima prestazione di Lazaro non è stata positiva, domani molto più probabile che io faccia giocare Vojvoda"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Atalanta, Ivan Juric, tecnico del Torino, ha parlato così del momento di Valentino Lazaro: "L’ultima prestazione di Lazaro non è stata positiva, domani molto più probabile che io faccia giocare Vojvoda, non è una bocciatura, sono sicuro che potrà fare meglio”.