Hellas Verona, Juric: “Dimarco ha un ottimo piede. E’ talmente generoso che…”

Ancora una volta, una grande partita. Ivan Juric non può che essere soddisfatto della prestazione fornita dalla sua squadra contro il Napoli. La vittoria per 3-1 racconta dell’ottimo gioco espresso. Come nelle scorse settimane, Federico Dimarco è stato un ottimo protagonista del match. A Sky Sport, Juric ha parlato anche di lui:

“Cosa ho detto a Dimarco ieri? Sinceramente non mi ricordo (ride, ndr). Devo avergli detto qualcosa di speciale. A lui chiedo sempre di fare un chilometro in meno, dato che è talmente generoso che rischia di perdere lucidità. E’ uno che ha qualità, ha un ottimo piede. Poi è anche un ragazzo emotivo: prima della partita gli è successa una cosa brutta, però ha saputo riprendersi alla grande”.

(Fonte: Sky Sport)