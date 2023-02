Torino, Juric sull’addio di Lukic: “C’era il rischio di fare come l’Inter con Skriniar”

"Mi dispiace per Lukic, volevo che rinnovasse sei mesi fa, ma la società è stata svantaggiata perché lui non voleva firmare e c'era fretta di vendere. Ma hanno fatto bene: egoisticamente dico di no, perdo un grandissimo giocatore, sei mesi fa lui voleva firmare, poi non ha voluto più rinnovato. Poi c'era il rischio di fare come Skriniar che perdi un capitale. Il Toro ha fatto una scelta giusta economicamente anche se penalizzante a livello tecnico, spero che in altri casi si faccia prima e che la società sia in vantaggio sui giocatori"