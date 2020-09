Verona, Juric: “Mi piacerebbe avere Salcedo, stava crescendo ma non è nostro. Dimarco…”

Alla vigilia del debutto in campionato del suo Verona contro la Roma, Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa soffermandosi su temi di mercato. Il tecnico degli scaligeri ha parlato di due calciatori in orbita Inter: l’attaccante Salcedo e l’esterno mancino Dimarco, rimasto a Verona con la formula del prestito con diritto di riscatto: “Penso sia stato importante che abbia fatto sei mesi con noi. Sa esattamente cosa deve fare, per me sta crescendo bene. Salcedo? Stava crescendo ma non è nostro. Gli altri fanno inevitabilmente il prezzo. Ma mi piacerebbe averlo”.