Juric: “Inter, Milan e Roma favorite per lo scudetto. I nerazzurri hanno la rosa più forte ma…”

Intervenuto a Deejay Football Club in onda su Radio Deejay, il tecnico del Verona Ivan Juric ha parlato delle tre favorite, a suo dire, della Serie A:

“Chi sono le favorite? La favorita è il Milan, ha alzato il livello rispetto all’anno scorso. Vedeteli contro l’Inter e la Roma, a me piacciono tanto: i rossoneri sono giovani, forti, rischiano, hanno corsa, talento. Mi piace tanto anche come sta giocando la Roma, l’Inter ha la rosa più forte, dà l’impressione che fa molto bene tante cose ma non fa filotto, hai la sensazione di avere una squadra forte. Sono queste le favorite”.