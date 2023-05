Juric: “Ci giochiamo tanto. Bel momento per il Torino, con Spezia e Inter…”

Prima lo Spezia, poi l’ Inter all’ultima giornata. Così l’allenatore del Torino Ivan Juric ha parlato oggi in conferenza stampa verso il match di domani. "C'è tanto da giocarsi… La squadra ha qualche acciacco come Sanabria e Miranchuk che vanno gestiti, li prepariamo solo per giocare. Abbiamo voglia di fare alla grande le ultime due. Abbiamo una striscia positiva di prestazioni e punti e vogliamo continuare così.

Ancora al Torino in futuro? Si parla di futuro e di passato, non lo vedo come una cosa positiva perché le nostri menti vanno su cose che non possiamo cambiare. E' un bel momento per il Toro, ci esprimiamo bene e bisogna pensare a Spezia e Inter divertendoci e provando a fare bene. Dobbiamo pensare al presente, per il resto si vede, si risolve e si discute”.