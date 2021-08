Sky – Juve, c’è l’accordo con il Sassuolo per Locatelli: prestito biennale gratuito

Dopo una lunga trattativa, Juventus e Sassuolo hanno trovato un accordo per il trasferimento del giocatore a Torino

Dopo una lunga trattativa, Juventus e Sassuolo hanno trovato un accordo per il trasferimento di Manuel Locatelli in bianconero. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, l'incontro di oggi tra le società ha dato esito positivo e adesso può arrivare la chiusura definitiva dell'affare.

"La Juventus si è presentata all'incontro cambiando la propria offerta: prestito biennale con riscatto obbligatorio al secondo anno, che può scattare già alla prima stagione in caso di qualificazione in Champions League. Il giocatore andrà alla Juventus in prestito con obbligo di riscatto incondizionato a 35 milioni tra parte fissa e bonus (alcuni anche difficili da raggiungere). Si tratta di un prestito biennale, che dovrebbe essere gratuito".