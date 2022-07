TS – Juve, affondo su Bremer: giornata decisiva. Inter, niente rilancio: Zhang…

Il club bianconero può chiudere già oggi: in programma oggi l'offerta al Torino per il difensore brasiliano

Alessandro De Felice

La Juve è passata in vantaggio per Bremer. In poche ore, il club bianconero ha effettuato il sorpasso sull'Inter per il calciatore brasiliano del Torino.

Come conferma Tuttosport, la società torinese mette sul piatto più soldi sia per il club di Cairo che per il difensore classe 1997: 40 milioni al Toro e 4,5 al calciatore. Molto di più rispetto ai 30+5 di bonus e il giovane Casadei in prestito per il trasferimento a titolo temporaneo con obbligo di riscatto la prossima estate proposti dall'Inter. Nell'incontro di ieri pomeriggio con Marotta, Zhang ha detto no a un'offerta più alta e/o con un'altra formula.

"La giornata di oggi dovrebbe risultare quella definitiva per il trasferimento di Bremer in bianconero" aggiunge Tuttosport.

In caso di fumata bianca, il brasiliano volerebbe già nelle prossime ore con la squadra di Allegri in direzione Las Vegas per la tournée americana. Ore decisive sull'asse Torino-Milano: si decide il futuro di Gleison Bremer.