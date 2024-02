Intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria all'ultimo col Frosinone, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha commentato così la partita: "Oggi per noi era una partita pesante molto più di quella di Milano contro l'Inter. Questa vittoria ci fa crescere nella sopportazione e gestione di queste partite molto importanti. Oggi nel secondo tempo abbiamo avuto delle occasioni che potevamo sfruttare meglio. Senza la vittoria oggi saremmo rimasti con l’amaro in bocca. Vincere le partite non è mai facile soprattutto oggi che veniva da una serie di risultati negativi. La corsa Champions è molto lunga, oggi abbiamo messo il Bologna a -9 e l'Atalanta a -9. Importante riassaporare la vittoria per non abituarci alla sconfitta".