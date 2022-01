Juve, Allegri: “Napoli decimato? Noi all’andata senza 6 giocatori. Su Dybala…”

Così Massimiliano Allegri, allenatore della Juve, ha parlato a DAZN al termine del pareggio contro il Napoli

Finisce 1-1 all’Allianz Stadium. Così Massimiliano Allegri , allenatore della Juve, ha parlato a DAZN al termine del pareggio contro il Napoli: “Occasione persa? Loro erano tutti titolari o quasi, era uno scontro diretto. Avevano fuori quattro giocatori ma all'andata ne avevamo fuori sei noi. Purtroppo capitano anche queste cose, abbiamo fatto una buona partita noi e loro anche. Siamo stati imprecisi e frettolosi negli ultimi 20 metri. Dopo il pari siamo stati frettolosi. La classifica è rimasta invariata, abbiamo un punto in più del girone d'andata".

Come sta Dybala?

"È stato parecchio fermo, viene da un infortunio e poi altri stop, ora sta riprendendo e ha fatto una buona mezz'ora. C'è bisogno di tutti, anche Chiesa era al rientro dopo tanto tempo. La condizione fisica della squadra è buona. Era importante vincere per accorciare la classifica, ma non ci siamo riusciti, vinceremo poi. Oggi Chiesa ha ritrovato il gol, dobbiamo trovare anche quelli dei centrocampisti con gli inserimenti. Ai ragazzi non devo dire nulla, abbiamo fatto una bella partita".