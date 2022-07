EDICOLA TS – SOS Allegri: “Juventus attenta al mercato”

"SOS Allegri: 'Juve attenta al mercato'". Recita così il titolo della copertina sulla prima pagina di Tuttosport in edicola lunedì 1 agosto 2022

"SOS Allegri: 'Juve attenta al mercato'". Recita così il titolo della copertina sulla prima pagina di Tuttosport in edicola lunedì 1 agosto 2022. "Inizia la fase finale della campagna acquisti: caccia a una punta e a un centrocampista. Oggi il consulto per Pogba. McKennie rischia un mese di stop", si legge. Spazio anche al mercato del Torino: "Toro: Miranchuk. E ora si chiude per il baby Ilkhan".