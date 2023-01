Juve, Avv Grassani: “Stipendi? Non escludo altra penalizzazione. E l’Uefa…”

Le parole dell'avvocato: "Immaginare ripercussioni rispetto alla partecipazione alle manifestazioni continentali da parte del club bianconero non appare un fuor d'opera"

Marco Astori

Mattia Grassani, noto avvocato, ha concesso un'intervista ai microfoni de Il Messaggero in merito alla penalizzazione di 15 punti inflitta alla Juventus, rispondendo così a chi la considera esagerata: «Non sono d'accordo. L'articolo 4 CGS, norma ombrello che punisce tutti quei comportamenti contrari a lealtà, probità e correttezza posti in essere nell'esercizio dell'attività rilevante per la Figc, non presenta sanzioni minime e massime: non si dimentichi che la stessa Juventus venne retrocessa in Serie B per violazione dell'allora articolo 1 del Codice di Giustizia Sportiva, oggi trasfuso nell'articolo 4. È una delle peculiarità dell'ordinamento sportivo che, a differenza, ad esempio, dell'ambito penale, consente di sanzionare anche comportamenti non previsti come disciplinarmente rilevanti da una specifica disposizione, ma semplicemente qualificabili come sleali, scorretti o improbi».

Se sono arrivati 15 punti di penalizzazione per il sistema plusvalenze, cosa dobbiamo aspettarci dal procedimento che nascerà sulle manovre stipendi? — «Si tratta di un procedimento completamente diverso e senza precedenti. Una nuova partita che si giocherà principalmente sull'accertamento delle conseguenze che la manovra stipendi ha prodotto in termini di benefici per il club bianconero. Anche in questo caso, difficile immaginare le sanzioni che saranno richieste dalla Procura Federale, ma non escludo che si possa tornare a discutere di penalizzazione in classifica, soprattutto qualora si contesti l'illegittimo conseguimento della Licenza nazionale necessaria per la partecipazione al campionato o l'elusione dei controlli periodici in materia di pagamento degli emolumenti in favore dei tesserati».

E dall'Uefa? Queste violazioni incidono sull'accordo che club e Uefa hanno in nome del rispetto del Fairplay finanziario? — «La Uefa ha già aperto un'indagine, almeno per quanto appreso dagli organi di stampa, e credo non rimarrà insensibile rispetto ai provvedimenti della Figc, qualora confermati. In questo scenario, immaginare ripercussioni rispetto alla partecipazione alle manifestazioni continentali da parte del club bianconero non appare un fuor d'opera».