Juve, caso stipendi: i tempi si allungano. Cancellazione -15? Ecco il possibile scenario

La Juve è in attesa di capire cosa succederà con la penalizzazione di 15 punti ricevuta per le plusvalenze . Intanto c'è anche l'altro filone, quello relativo agli stipendi, che potrebbe modificare ulteriormente la situazione del club bianconero. Ma tutto sembra rimandato al 19 aprile.

"I “pre deferimenti” della Juve e dei suoi ex dirigenti non arriveranno nel giro di poche ore, ma potrebbe essere necessario qualche giorno in più. Possibile che arrivi tutto prima di Pasqua, ma c’è anche l’ipotesi che avvenga immediatamente dopo. A questo punto è facile immaginare che i deferimenti scattino dopo il 19 aprile, il giorno più lungo del processo plusvalenze, l’udienza del Collegio di garanzia presso il Coni che deve decidere sul meno 15 in classifica e le maxi inibizioni per gli ex dirigenti juventini, da Andrea Agnelli a Pavel Nedved", spiega La Gazzetta dello Sport .