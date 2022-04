Juve, Cobolli Gigli: “Paghiamo la sconfitta con l’Inter in campionato. Marotta…”

Nel corso del programma 1 Football Club, l'ex presidente bianconero ha parlato della finale di Coppa Italia tra Inter-Juve

Nel corso del programma 1 Football Club in onda su 1 Station Radio, è intervenuto l'ex presidente della Juventus Giovanni Cobolli Gigli per parlare della finale di Coppa Italia tra Inter-Juventus. "Mi aspetto una sfida in cui la Juve possa mettere lo stesso impegno e l’allenatore possa usare le stesse ‘strategie’ viste contro la Fiorentina. Noi paghiamo la sconfitta con l’Inter in campionato, dove tutto sommato avevamo giocato bene. Sarebbe bello che il destino ci ‘ripagasse’ con la vittoria in Coppa Italia".