Giornale – Juve, arriva Conte il giustiziere. Peggio di così non poteva andare

Stasera allo Juventus Stadium, l'Inter di Conte proverà a complicare il cammino verso la Champions League dei bianconeri

Stasera si gioca Juve-Inter, partita fondamentale per i bianconeri per sperare ancora nella qualificazione alla prossima Champions League. La squadra di Conte , campione d'Italia, non farà sconti ai rivali e proverà a complicare il cammino della formazione di Pirlo.

"Peggio di così non poteva essere per gli juventini. Meglio di così era inimmaginabile per gli interisti. Conte si presenta a Torino, dieci anni dopo quel maggio in cui ebbe inizio la sua avventura grandiosa di allenatore che lo ha portato a conquistare cinque titoli nazionali con tre squadre diverse. Si presenta nello stadio che lo ha visto tre volte campione in panchina e va a celebrare uno scudetto fortissimamente voluto, inseguito alla fine ottenuto con i meriti del campo e dell’impegno massimo. Si presenta come giustiziere, per eliminare una concorrente tecnica e di “ristori” per il torneo europeo", si legge su il Giornale.