Repubblica – Juve-Inter, atto III: in palio non solo la finale. “Nel match d’andata, Conte…”

“Juventus-Inter atto III non mette in palio solamente la finale di Coppa Italia: in gioco ci sono supremazia, rapporti di forza, l’estasi o lo scorno dei tifosi e anche due generazioni incrociate, nel senso che i nerazzurri ambiscono al dominio bianconero e al tempo stesso Pirlo intende scalzare Conte e quelli della sua epoca (Pirlo ha Conte tra i maestri, ma ha preso un’altra strada)”. Apre così l’articolo di Repubblica in merito alla sfida di Coppa Italia tra Juventus e Inter che mette in palio il primo pass per la finale.

L’Inter e il suo limite

Terzo atto perché Conte e Pirlo si sono già affrontati due volte, una in Serie A dominata dall’Inter e una in Coppa Italia, una settimana fa, con la vittoria bianconera. “Il primo atto l’aveva stravinto lui, spianando la Juve che stava in campo come se non avesse mai visto prima una partita della sua Inter (o del suo Chelsea, o della sua vecchia Juve). Nel secondo s’è travestito, ha giocato a temporeggiare, stava di nuovo per mettere i bianconeri in trappola ma poi ha regalato due gol intrappolandosi da solo: costretto al genere di partita che meno predilige — scardinare una difesa forte e serrata, oltretutto senza la fionda Hakimi e il sasso Lukaku — ha preso atto del vero limite che ha, la mancanza di alternative all’intoppo di assenze così rilevanti”, commenta Repubblica.