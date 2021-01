EDICOLA CDS – Juve, c’è Conte per te. Ibra-Lukaku, la rissa ha fatto il giro del mondo

“Juve, c’è Conte per te”. E’ questo il titolo in copertina del Corriere dello Sport in edicola giovedì 28 gennaio 2021. “Coppa Italia, ecco l’Inter in semifinale: il doppio confronto a febbraio”. In taglio alto, invece, spazio alla lite nel derby: “Ibra-Lukaku, la rissa ha fatto il giro del mondo. Quasi 8 mln di spettatori su Rai 1 per il derby degli insulti. Il milanista precisa: ‘Nel mio mondo non c’è posto per il razzismo’. Pogba lo difende. La Procura federale potrebbe acquisire le immagini”.