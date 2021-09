Durissima contestazione alla Juve: “Squadra distrutta, Agnelli e Pairetto disastro perfetto”

Il mercato della società bianconera e i primi risultati negativi in campionato hanno portato gli ultras della Juventus ad appendere fuori dallo Stadium alcuni striscioni molto duri nei confronti di Agnelli e del suo operato.

L'operato della società bianconera in questa sessione di mercato ha dato da discutere. I tifosi della Juventus non sono per niente soddisfatti e la partenza di Cristiano Ronaldo non ha fatto che peggiorare la situazione. Durissime le critiche alla Juventus da parte degli ultras. Ieri sera due striscioni sono apparsi all'esterno dell'Allianz Stadium di Torino, con la firma del gruppo storico 'Vikings'. 'Squadra distrutta e uno stadio salotto... Agnelli e Pairetto disastro perfetto', recita il primo, che attacca l'operato del club nel mercato. Nel secondo, un riferimento al tifo organizzato: 'Ovunque tamburi e striscioni!! All'Allianz burattini e figure da cogli..i'.