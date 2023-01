EDICOLA / TS: “Fate vedere cos’è la Juve. Roma, Zaniolo se ne va”

"Fate vedere cos'è la Juve". È il diktat che arriva dalla prima pagina di TuttoSport con chiaro riferimento alle penalizzazioni per il caso plusvalenze. E sono le parole di Ferrero e Scanavino alla squadra di Allegri che questa sera deve affrontare l'Atalanta di Gasperini. Spazio anche alla vittoria del Torino sulla Fiorentina e in fondo alla pagina al mercato. "Zaniolo se ne va. Roma, c'è Ziyech per sostituirlo. Clamoroso: Mourinho punta l'asso del Chelsea. Deulofeu l'alternativa".