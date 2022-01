CorSera – Dybala, nessun ripensamento sulla Juve. Ma con cifre al ribasso, l’Inter…

Il giocatore argentino è tra più chiacchierati del momento perché non ha ancora firmato il rinnovo con la società bianconera

Eva A. Provenzano

Le parole di Arrivabeneprima della partita con l'Inter su Dybala erano state queste: «Io voglio vedere carattere, grinta e voglia di vincere. Vale per tutti i giocatori, poi chi porta la maglia numero dieci della Juve deve rendersi conto del peso della maglia che porta». E non era neanche la prima volta che l'ad bianconero parlava così di del giocatore argentino. Il giocatore non ha ancora firmato il suo rinnovo con la Juventus. Parla di lui anche il Corriere della Sera spiegando che "lui e il suo entourage sono delusi per il ritardo nella firma del contratto e non sono certo contenti di essere presi di mira in pubblico con questa frequenza, anche se poi arrivano puntuali rassicurazioni in privato".

Sul prolungamento di dice che un accordo si era già trovato ad ottobre, ma la firma non è mai arrivata. Il giocatore a giugno è in scadenza e quindi dal primo gennaio potrebbe trovare un'altra squadra a parametro zero. "Di questo passo rischia di non essere più solo una questione di un milione in più o in meno (l’accordo di ottobre prevede 8 più 1,5 di bonus) e nemmeno di durata, prevista fino al 2026 con un investimento quindi vicino ai 40 milioni netti", sottolinea il CorSera.

Il quotidiano sottolinea che al momento Dybala non ha nessun ripensamento sulla firma con la Juve ma se la società bianconera volesse abbassare la cifra degli accordi potrebbe pensare ad altre squadre. E su questo il quotidiano sottolinea: "Nessuna società si è mai fatta viva a certe cifre. In quel caso lo scenario può cambiare: l’Inter di Marotta, il Tottenham di Conte, due ex juventini innamorati di Dybala e pronti a fare uno sgarbo a Madama, ma anche il Barcellona e l’Atletico, stanno alla finestra. In attesa di capire cosa succede in casa Juve".

(Fonte: Corriere della Sera)