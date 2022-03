Juve-Dybala ai titoli di coda: assalto dell’Inter in quota, Atletico e Conte outsider

Il pensiero dei bookmakers sul futuro di Paulo Dybala dopo la rottura dell'attaccante argentino con la Juventus

La Juventus e Paulo Dybala sono pronti a dirsi addio. L'incontro per il rinnovo non ha sortito gli effetti sperati con l'argentino che, a fine stagione, saluterà i bianconeri per trasferirsi altrove. La prima indiziata è l'Inter, dove Dybala ritroverebbe Marotta, che lo portò dal Palermo a Torino: secondo i betting analyst di Goldbet, l'ingaggio dei nerazzurri vale 2,75, davanti all'Atletico Madrid di Diego Simeone a 3,50 e al Tottenham di Fabio Paratici, altro grande estimatore del fuoriclasse argentino, a 6.

Più indietro, invece, Manchester United e Barcellona, in quota 7, mentre un approdo al PSG vale 10 volte la posta. Non è da escludere neanche un passaggio al Newcastle, che vale 15 volte la posta, così come vedere Dybala con la maglia di Manchester City o Liverpool con il suo sbarco in una delle due a 25 volte la posta. Meno probabile un suo passaggio al Real Madrid, a quota 35 mentre basse le possibilità che a spuntarla nell'asta possa essere una tra Milan, Chelsea o Bayern Monaco, tutte a 50. Suggestiva, ma quasi impossibile, l'ipotesi Napoli con il fantasista juventino a calcare il prato dell'impianto dedicato a Diego Aramando Maradona a 75 volte la posta.