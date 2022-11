EDICOLA / TS: Juve, Chiesa torna e fa felice Mancini. Maldini architetto Milan

In prima pagina, sul giornale torinese, si parla dei giovani bianconeri Miretti e Fagioli e si torna sul rientro del giocatore italiano

Il ritorno in campo di Chiesa dopo un lungo infortunio tiene banco anche oggi sulla prima pagina di Tuttosport. Il giornale torinese mette in primo piano l'exploit nella Juve di Miretti e Fagioli e parla del giocatore italiano al rientro dopo un lungo stop. Il suo rientro fa felice anche il ct della Nazionale italiana, Mancini. Spazio anche per un altro protagonista del calcio italiano: Golden Maldini, il dt è l'architetto del rinascimento rossonero, scrive TS.