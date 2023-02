EL – Juve fermata dal Nantes: allo Stadium finisce 1-1. Tutti gli altri risultati

Il Nantes trappa un buon 1-1 contro la Juve nell'andata degli spareggi per gli ottavi di Europa League. Allo Juventus Stadium è la squadra di Allegri a passare in vantaggio con Vlahovic che raccoglie l'assist di Chiesa.

Nella ripresa, con la Juve tutta sbilanciata in avanti, contropiede di Blas che si fa tutto il campo e ricevendo da Mohamed approfitta anche di uno scivolone di Bremer per siglare il gol del definitivo 1-1. Nel finale i bianconeri recriminano per un fallo di mano, ma dopo una lunga revisione al VAR l'arbitro invece vede un fallo in attacco di Bremer.