EDICOLA CDS – Juve, fumata nera. La prima senza Ronaldo si risolve con un allarmante ko

Marco Macca

Serata nera per la Juventus, che all'Allianz Stadium perde contro l'Empoli per 1-0. Ecco come titola il Corriere dello Sport: "Juve, fumata nera. La prima senza Ronaldo si risolve con un allarmante ko in casa (1-0). Storica vittoria dell'Empoli allo Stadium: gol di Mancuso, il numero 7".

