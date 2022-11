Allegri: “Juve, che soddisfazione tornare a battere l’Inter. Lo scudetto…”

L'allenatore bianconero, su DAZN, ha analizzato la vittoria dei suoi uomini contro quelli di Inzaghi

Eva A. Provenzano

Per la prima volta dal 2004 la Juventus ha chiuso il primo tempo contro l'Intercon zero tiri in porta. Ma la squadra di Allegri nel secondo tempo è riuscita a segnare alla prima occasione utile e a conquistare poi con due gol tre punti importantissimi. Il tecnico bianconero così, alla fine della partita contro i nerazzurri, ha analizzato così la prestazione dei suoi uomini: «Rabiot? Ci ho parlato prima dell'eventuale trasferimento, gli ho detto che lo considero un grande giocatore, capace di miglioramenti importanti e li sta facendo ora a metà della sua maturità come calciatore e credo che stasera abbia fatto una straordinaria partita perché ha giocato a servizio della squadra. È stato bello vedere la partita perché siamo andati in difficoltà, soprattutto nel primo tempo, contro una squadra come l'Inter e abbiamo avuto un pizzico di fortuna e con un atteggiamento propositivo e quando tutti sono a disposizione l'uno dell'altro si può fare bene, infatti è andata meglio nel secondo tempo».

-Ritrovato spirito e dna juventino, merito del modulo?

Ha dato più certezze. Le certezze migliori sono di una squadra che si aiuta, con giocatori che capiscono i momenti, anche quelli di difficoltà e lì restiamo in partita, sono cose importanti. Dobbiamo recuperare i giocatori. Sicuramente questo è uno spirito importante. La difesa ha fatto bene nel secondo tempo: fase difensiva straordinaria.

-La cosa che ti dà più soddisfazione?

Innanzitutto tornare a battere l'Inter dopo le ultime quattro partite in cui abbiamo perso tre volte e un pareggio. Era importante vincere uno scontro diretto, abbiamo giocato bene e abbiamo rischiato solo su Lautaro su disimpegno sbagliato di Adrien. Quando si gioca con questo atteggiamento è difficile prendere gol.

-La Juve è entrata più nel match quando l'Inter ha avuto più chance: è la svolta?

Non è questione di svolta, il campionato è lungo e abbiamo avuto passaggi a vuoto, specie in CL. Questa vittoria ci dà soddisfazione perché l'abbiamo ottenuta contro una grandissima squadra. Domani azzeriamo tutto per le ultime due partite, a Verona che è difficile e con la Lazio. Poi tireremo una riga e vedremo dove siamo arrivati.

-Tanti dieci punti di distanza dal primo posto per pensare allo scudetto?

Bisogna vedere quelle che sono avanti. Siamo a due punti dal quarto posto e il campionato è ancora lungo. Il Napoli sta facendo un campionato straordinario, ma non so dopo la pausa cosa accadrà. Obiettivo? Fare il massimo, ci sono squadre importanti davanti e non bisogna pensare che la partita di stasera basti per la stagione, c'è da lavorare. Continuare a migliorare, ottime cose fatte ma bisogna migliorare in certe situazioni, recuperare giocatori anche in vista dell'EL.

(Fonte: DAZN)