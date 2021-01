Biasin: “Juve più forte, ma l’Inter ha fatto 2 mosse per colmare il gap. Altrimenti diciamo..”

“È vero che la Juve “è la più forte”, ma è anche vero che per provare a colmare il gap, l’Inter, oltre a investire 200mln sul mercato ha appositamente scelto uno dei tecnici più preparati al mondo. Altrimenti diciamo che gli allenatori non contano niente e buonanotte”. Questo il pensiero di Fabrizio Biasin, noto giornalista, che su Twitter ha commentato le parole di Antonio Conte in conferenza stampa. La gara di domani sarà infatti occasione per capire se la distanza tra le due squadre si è finalmente azzerata o meno.