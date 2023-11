CorSera – Juve-Inter, lo scudetto può attendere. Per Inzaghi bicchiere mezzo pieno

Lo scudetto può attendere. Juventus e Inter non si fanno male. Molto rumore per un pareggino brutto, dentro una partita insulsa in cui il timore di perdere prevale sulla voglia di vincere. Inzaghi resta primo con due punti di vantaggio e giocando in trasferta può considerare il suo bicchiere mezzo pieno. Allegri, che si sente inferiore, può accontentarsi di rimanere in scia della capolista, aspettando tempi migliori, quando le coppe potranno togliere energie ai rivali. Di sicuro se ne avvantaggiano Milan e Napoli, che dopo le vittorie di sabato accorciano le distanze. Resta la pochezza dello spettacolo, impreziosito dai gol dei due attaccanti più famosi e più forti: Vlahovic, che all’Inter non aveva mai segnato, rompe un digiuno lungo 70 giorni. Il martello Lautaro, 13 reti in campionato, è implacabile. Chiesa e Thuram, perfetti nel ruolo, confezionano gli assist.