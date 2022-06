EDICOLA TS – Contatto Bremer: la Juve si inserisce nella trattativa tra Toro e Inter

Ecco la prima pagina del quotidiano sportivo in edicola mercoledì 29 giugno: si parla anche del mercato dell'Inter

Si parla anche di Inter sulla prima pagina di Tuttosport in edicola mercoledì 29 giugno. In particolare di Gleison Bremer, obiettivo di mercato dei nerazzurri che interessa anche alla Juventus. "Contatto Bremer: i bianconeri si inseriscono nella trattativa tra Toro e Inter per il centrale. Se parte de Ligt, anche il brasiliano tra le alternative". Si parla poi del mercato del Torino.