Domenica 26 novembre alle 20:45 l'Inter tornerà in campo per la trasferta contro la Juventus valida per la 13ª giornata della Serie A 2023/24. Alla vigilia della sfida, si terrà la conferenza stampa di Simone Inzaghi al Suning Training Centre di Appiano Gentile: il tecnico nerazzurro risponderà alle domande dei giornalisti alle 12:30 di sabato 25 novembre. La conferenza stampa sarà trasmessa in diretta su Inter TV e sui canali digitali ufficiali del Club.