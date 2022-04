Juve-Inter, Crespo: “Nerazzurri favoriti, ecco perché. Lautaro? Pochi sanno…”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante nerazzurro ha parlato del derby d'Italia

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Walter Zenga ha parlato di Juventus-Inter . Queste le parole dell'ex attaccante nerazzurro: "La squadra di Inzaghi ha più rabbia. L'Inter è favorita anche perché la squadra ha maggiore qualità generale, oltre a essere arrabbiato per l'ultimo periodo negativo, ha avuto il tempo per capire gli errori commessi e trovare le contromisure nella partita più importante".

"Dico Dybala perché, dopo tutto quello che è successo e il contratto non rinnovato, vorrà dimostrare che uno come lui avrebbe meritato la riconferma della Juve".

"Lautaro: in giro per il mondo esistono pochissimi attaccanti capaci di colpire come lui dentro l'area di rigore. Il Toro ha un fiuto del gol unico, quello che serve per risolvere partite pesanti come questa".