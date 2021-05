CdS – Juve-Inter, dirigenza perplessa per l’arbitraggio. Rabbia palese

L'arbitraggio di Calvarese non ha soddisfatto certamente i dirigenti interisti che possono tirare un sospiro di sollievo a scudetto già vinto

La reazione di Conte è sconosciuta. Perché il mister ha concesso tre giorni di riposo alla squadra e se li sta godendo anche lui. La sua faccia esterrefatta si era vista già sul campo. Ad esempio quando è arrivato il rigore su Cuadrado. Ma senza alcun commento nel finale ognuno può trarre da quelle immagini il significato che vuole. Non è arrivato neanche il commento sui social. Sicuramente all'Inter non possono essere felici di come sono andate le cose per quanto nessuno dei dirigenti abbia preso una posizione pubblica. Stellini, il vice allenatore, ha parlato per tutti. Ma dietro le quinte una reazione arriva. Un sospiro di sollievo dati che certi episodi non sposteranno di una virgola la vittoria dello scudetto. "La rabbia per una sconfitta che avrebbe potuto essere evitata era comunque evidente un po' in tutti", assicura il Corriere dello Sport.