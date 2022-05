Coppa Italia, Juventus-Inter: tutte le informazioni sulla finale di mercoledì

Domani sera si gioca la finale di Coppa Italia tra Juventus e Inter allo stadio Olimpico alle ore 21. Queste tutte le informazioni sulla partita

Inter e Juventus si contendono la Coppa Italia, giunta alla sua 75ª edizione. La sfida è in programma mercoledì 11 maggio alle 21:00 allo Stadio Olimpico di Roma. In caso di parità al 90' il match proseguirà con i tempi supplementari ed, eventualmente, con i calci di rigore.

Nel caso in cui il match andasse ai tempi supplementari, le squadre potranno usufruire di un cambio in più e di uno slot extra: quindi con i supplementari si potranno effettuare 6 sostituzioni, con 4 slot.

Non prenderà parte alla sfida Mattia De Sciglio: il difensore della Juventus è squalificato. Nelle file nerazzurre non ci sono assenze per motivi disciplinari.

Juventus-Inter verrà trasmessa in diretta esclusiva da Mediaset: la partita sarà visibile su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

Sarà inoltre effettuata (con il partner tecnologico Hawk Eye) una sperimentazione della tecnologia cd. "Virtual Recreation" che consentirà all’utente finale di rivedere in riproposizione i replay di azioni di gara in realtà aumentata (come in un videogioco), includendo anche i dati statistici e di tracking evoluti combinati con il video.