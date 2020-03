Barbano (CdS): “Juve-Inter rinasce dalle sue ceneri. Sarebbe bello vederla in chiaro”

Alessandro Barbano, collega del Corriere dello Sport, è tornato sul derby d’Italia. Precisa la proposta che lancia alle autorità competenti: “Juve-Inter rinasce dalle sue ceneri. Come un’araba fenice per gli amanti del mito calcistico, ma anche come una inaspettata supplenza per gli italiani non tifosi, al confine coatto nelle mura domestiche e in deficit di relazioni umane e di affetti. Sarebbe bello e giusto che la Lega, dismesse le armi del conflitto intestino, valutasse la possibilità e l’opportunità di offrirne la visione in chiaro, vista la generosa disponibilità manifestata da Sky. Anche per sottrarre ai siti pirata la ghiotta occasione di fare affari in un’economia di guerra.

Perché da stamane l’Italia entra in un coprifuoco che somiglia a uno stato di guerra. Mentre scriviamo si contano 107 morti su 2.706 contagiati, cioè quasi 4 su 100. Questo indice di letalità, molto più alto di quello registrato in Cina, e perciò poco realistico, fa pensare che la diffusione del virus sia ben più ampia di quanto non dicano i casi di positività accertati. La paura di non disporre di terapie intensive sufficienti a gestire un numero crescente di crisi respiratorie spiega il rigore eccezionale dei divieti, ma purtroppo non prova la loro efficacia. Verranno giorni difficili. Il calcio sia il balsamo di quest’attesa”.