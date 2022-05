GdS / Juve-Inter, lavoro psicologico di Inzaghi. La chiave della partita sarà…

Aria di tango nella finale di Coppa Italia: Dybala attacca il suo futuro, Lautaro segna sempre. E in passato...

Simone Inzaghi ha dovuto lavorare sulla testa dei suoi ragazzi. La Gazzetta dello Sport rivela un retroscena sull'Inter alla vigilia della finale di Coppa Italia contro la Juve, in programma questa sera all'Olimpico di Roma.

Per il quotidiano la finale si deciderà a centrocampo: "Molto dipenderà dalla capacità di Brozovic e Calhanoglu di liberarsi dalla morsa dei pressatori (Zakaria, Rabiot) e far girare la giostra nerazzurra. Nella partita d’andata di campionato e in Supercoppa ci riuscirono: l’Inter giocò di più e meglio. Nel ritorno allo Stadium molto meno".