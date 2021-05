Juve-Inter, Lo Monaco: “Il lupo perde il pelo ma non il vizio. Cuadrado? Rigore assurdo”

Le dichiarazioni del dirigente sportivo ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli sulla sfida di sabato scorso tra Juventus e Inter

Il dirigente sportivo, Pietro Lo Monaco, è intervenuto in collegamento su Radio Kiss Kiss Napoli. Tra i temi trattati la sfida tra Juventus e Inter di sabato e il rigore concesso e trasformata da Juan Cuadrado: "Il lupo perde il pelo ma non il vizio, ci hanno deriso in tutta Europa. Quel rigore dato è assurdo, non si possono commettere certi errori così. Si alimentano sempre di più certe voci e questo non fa bene al calcio".