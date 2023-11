Juve, Locatelli in forte dubbio per l’Inter. Danilo out, ottimismo per Alex Sandro e Weah

"Meno dieci giorni al derby d’Italia (26 novembre). La Juventus, in attesa di riabbracciare i 13 nazionali in giro per il mondo e di verificarne le condizioni, si avvicina all’Inter cercando di svuotare il più possibile l’infermeria. Si rafforza l’ottimismo per Alex Sandro, ai box da settembre. Il brasiliano ha ripreso ad allenarsi parzialmente con la squadra e la prossima settimana si aggregherà completamente al gruppo. In tempo per tornare in panchina contro i nerazzurri: sarà il primo cambio del terzetto Gatti-Bremer-Rugani", scrive La Gazzetta dello Sport.