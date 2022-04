Juve-Inter, pagelle GdS: Skriniar trionfatore, male Dzeko e Lautaro. Inzaghi…

I giudizi della Gazzetta dello Sport dopo il successo per 1-0 dell'Inter all'Allianz Stadium contro la Juventus

Il quotidiano esalta anche Simone Inzaghi, anche lui premiato con un 7: "Dopo dieci anni l'Inter espugna lo Stadium e dopo tre mesi e mezzo vince in trasferta: Simone ha (ri)trovato la rabbia che chiedeva e pure la via per la seconda stella".

Solo due insufficienze tra i nerazzurri, il 5 di Lautaro ("Il giallo all'alba del match per calcione in faccia a Locatelli lo condiziona, anzi lo paralizza: un liscione in area è la conferma. Si affanna in solitudine, mentre la partita è altrove") e il 5,5 di Dzeko ("Non è una partita a misura di attaccanti quella che fa quest'Inter sparagnina: Edin traghetta qualche pallone nel primo tempo e pochissimo di più").