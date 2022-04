Juve-Inter, poche speranze per De Vrij: l’olandese al massimo in panchina

Una decisione definitiva verrà presa soltanto poco prima di partire per il capoluogo piemontese

Come riportato, Simone Inzaghi può sorridere in vista di Juventus-Inter: il tecnico ha infatti recuperato Marcelo Brozovic , che sarà al centro del campo da titolare dopo due partite saltate. Non recupera, però, un altro tassello fondamentale: "A Torino - spiega il Corriere dello Sport -, quindi, l’Inter si presenterà con il suo regista, ma ancora senza De Vrij .

Anche ieri, infatti, l’olandese si è limitato ad un lavoro differenziato, seppure con maggiore intensità rispetto alle ultime sedute. Ed è questo aspetto che accende la speranza per una sua convocazione al fotofinish. Una decisione definitiva verrà presa soltanto poco prima di partire per il capoluogo piemontese. E, in ogni caso, De Vrij sarà abile soltanto per accomodarsi in panchina. Al centro della difesa, infatti, ci sarà ancora Skriniar, con D’Ambrosio inserito sul centro-destra".