Juve-Inter, arbitra Calvarese: 2 precedenti in stagione, uno proprio contro…

I precedenti in stagione tra il direttore di gara della sezione di Teramo, Calvarese, e l'Inter alla vigilia della sfida con la Juve

Sarà Gianpaolo Calvarese , della sezione di Teramo, l'arbitro di Juventus-Inter, in programma sabato 15 alle 18:00 all'Allianz Stadium e valida per la 37ª giornata di Serie A.

Calvarese avrà come assistenti Longo e Valeriani, mentre il Quarto Uomo sarà Guida. VAR dell'incontro sarà Irrati, Assistente VAR Peretti.

In questa stagione Calvarese ha diretto l'Inter in due occasioni: la vittoria casalinga per 4-3 contro la Fiorentina e proprio Inter-Juventus di Coppa Italia (a San Siro, 1-2).