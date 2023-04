EDICOLA / CdS: Juve-Inter, la rissa d’Italia. Espulsi in tre e scene da far west

Il Corriere dello Sport in prima pagina racconta così la semifinale di andata di Coppa Italia:"La rissa d'Italia. Juve-Inter: uno a uno, spinte e scene da far west con tre espulsi. Lukaku su rigore risponde a Cuadrado. Succede tutto negli ultimi dieci minuti dopo i due gol: rosso a Romelu, al colombiano e ad Handanovic. Rabbia Inzaghi: «Equivocata esultanza del belga». Il ritorno il 26 aprile". Nessun accenno, almeno in prima pagina, ai cori razzisti che sono piovuti su Lukaku e hanno fatto nascere la sua esultanza.