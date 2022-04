Juve-Inter all’insegna dell’equilibrio: nerazzurri avanti in quota, il gol di Dybala…

Le quote a due giorni dalla grande sfida dell'Allianz Stadium tra Juventus e Inter, in programma domenica sera

Il ritorno della Serie A è una boccata di ossigeno per gli appassionati del calcio italiano dopo le delusioni della Nazionale: il campionato ritorna - si legge in una nota - con una delle gare più attese dell’anno, il derby d’Italia.

I pronostici su Juventus-Inter (in programma per domenica 3 Aprile alle 20:45) annunciano una partita in grande equilibrio e la lavagna scommesse Betaland dà i nerazzurri vincenti a quota 2,57, mentre i bianconeri si giocano a 2,80. A 3,30 il pareggio.