Juve-Inter, il designatore Rocchi promuove Irrati: corrette le scelte dell’arbitro

Il fischietto di Juventus-Inter non ha trovato “opposizione” o bocciature nella rilettura della gara da parte del designatore

Giudicata positivamente la prestazione di Massimiliano Irrati ieri sera in Juventus-Inter dal designatore Rocchi. E' quanto riporta La Gazzetta dello Sport, che spiega come i vertici arbitrali siano stati concordi con le scelte dell'arbitro.

"Il fischietto di Juventus-Inter non ha trovato “opposizione” o bocciature nella rilettura della gara da parte del designatore. Anche in presa diretta. Rocchi aveva considerato che si trattava di una gara tesa, ruvida, spigolosa e che Irrati, nonostante in certi momenti non avesse mostrato padronanza piena alla fine ha saputo condurre anche grazie al Var Mazzoleni la partita.

Rocchi ha considerato corrette le scelte in occasione dei due rigori (il primo, con pestone, e la ripetizione per “invasione” di De Ligt) e le immagini al Var non hanno fatto luce piena sul contatto Bastoni-Zakaria. L’approvazione è arrivata anche per i due rigori chiesti alla fine del match da De Ligt a Vlahovic (non c’era nulla e nulla è stato dato) e sui mancati secondo cartellini gialli ai già ammoniti Lautaro e Rabiot".