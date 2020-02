RIVALI/ Juve, Sarri: “Inter? Ci penseremo da giovedì. L’unica gara che conta…”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Spal-Juventus, Maurizio Sarri ha parlato della situazione di Chiellini e Buffon: “Al momento non lo so, Giorgio sta piuttosto bene: gli manca l’ultimo passo che può fare più in partita che in allenamento. Quindi c’è questa doppia necessità: da una parte mettere la migliore formazione possibile dall’altra permettere a Giorgio di fare questo ulteriore passo in avanti. Valuteremo insieme dopo l’allenamento di oggi in base a quello che vedo e quello che sente lui. Per Buffon non so, parleremo dopo l’allenamento e valuteremo solo per domani perché l’unica partita che conta è quella di domani, da domenica mattina quella di Lione e da giovedì quella con l’Inter“, riporta TuttoJuve.