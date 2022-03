Juve-Inter, Stadium verso il sold out… ma senza Curva Nord: “Ragioni da ricondurre…”

La Gazzetta torna anche sull'assenza dei sostenitori della Curva Nord interista per l'appuntamento chiave nella corsa scudetto

Si va verso il sold out per il derby d'Italia di domenica. La Gazzetta dello Sport oggi torna anche sull'assenza dei sostenitori della Curva Nord interista per l'appuntamento chiave nella corsa scudetto .

"L’incasso promette di essere da grande partita, probabilmente superiore ai 2,5 milioni (hospitality esclusa). Difficile invece che si arrivi al record dell’impianto, per cui servirebbe superare ampiamente i 3 milioni. Il colpo d’occhio più particolare nella curva ospiti, perché la Nord interista con un messaggio su Facebook ha fatto sapere che non sarà alla partita: «La Nord non sarà presente a Juventus Inter del 3 aprile. Una scelta dolorosa ma inevitabile». Le ragioni, non spiegate, sembrano da ricondurre alla modalità di vendita dei biglietti, non attribuiti alla tifoseria organizzata ma acquistabili individualmente sul sito della Juventus. Il settore ospiti sarà comunque ovviamente esaurito", si legge.